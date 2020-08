Paratici: «Avanti con Sarri? Certo! Quando sei alla Juve c’è grande responsabilità»

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Lione

RIMONTA – «Ce lo auspichiamo, senza i tifosi è difficile ma non vogliamo alibi. E’ una partita bella da giocare, con una prospettiva di giocare le Final Eight a Lisbona. Concentriamoci sul giocare con gusto partite di Champions League, che sono diverse da tutto il resto».

SARRI – «Ha ripetuto esattamente quello che io ho detto nei precedenti pre-partita. I giudizi per quanto riguarda una stagione non sono presi su una singola partita, ma sulla stagione. Concentriamoci su questa partita per arrivare a Lisbona. Avanti con Sarri? Certo. Noi siamo convinti di giocarci questa partita, il resto passa in secondo piano».

RESPONSABILITA’ – «Quando sei alla Juve è così, c’è grande responsabilità ed è un piacere. Non puoi nasconderti dietro il fatto che manca il pubblico, che non c’è un giocatore… Viviamo quotidianamente con questi ragionamenti, ed è un piacere farlo».

SARRI SCELTO PER L’EUROPA LEAGUE – «Ha fatto molto bene diverse stagioni, non ha vinto solo l’Europa League. Ha avuto un bel percorso, giocando un bel calcio, dimostrandosi di essere da Juve. Noi veniamo da una settimana in cui abbiamo vinto il nono Scudetto consecutivo, non possiamo farci confondere da giudizi esterni»

CRISTIANO RONALDO – «Sta come sempre molto bene. Ancora meglio quando gioca in Champions League. La sente come la sua competizione. E’ diverso giocare in questo torneo, e lui lo sente. Bisogna fare un plauso a tutti quelli che han lavorato con noi in questi anni, perché sono 3000 giorni in cui la Juve è campione d’italia. Non bisogna darlo per scontato».