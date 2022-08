Paredes Juve, è UFFICIALE: l’annuncio dell’affare

Paredes Juve, è UFFICIALE! Il centrocampista argentino è un nuovo calciatore bianconero: è arrivato anche l’annuncio

Leandro Paredes è un nuovo giocatore della Juventus, come confermato anche dal PSG con un comunicato.

COMUNICATO – «Leandro Paredes ha firmato con la Juventus per la stagione 2022-2023 in prestito con un’opzione di acquisto. Il centrocampista argentino ha debuttato da professionista per il Boca Juniors nel 2010: poi diverse esperienze in Italia, Chievo Verona, AS Roma ed Empoli. Ingaggiato dallo Zenit San Pietroburgo nel 2017, è diventato una parte essenziale della sua squadra, segnando 10 gol in 61 partite. Nel gennaio 2019, Leandro Paredes è entrato a far parte del Paris Saint-Germain. In quattro stagioni, il giocatore ha partecipato a 117 partite – tra cui una finale di Champions League nel 2020 – e ha arricchito il suo palmares con tre titoli di Francia, due Coppe di Francia, una Coppa di Lega e due trofei des Champions. Il Paris Saint-Germain augura a Leandro Paredes una buona stagione con i suoi nuovi colori».