Parma, allarme offensivo. Ecco l’unico superstite in attacco

Parma, allarme prima punta. D’Aversa deve rinunciare a Inglese e Cornelius, Sprocati è l’unico “sopravvissuto” nel ruolo offensivo

Problemi non indifferenti per Roberto D’Aversa. Il tecnico del Parma è alle prese con le tante assenze che stanno falcidiano il suo reparto offensivo. In sequenza, si sono fermati prima Inglese e poi Cornelius.

La Gazzetta dello Sport fa presente che al tecnico crociato sia rimasto il solo Sprocati come carta da poter giocare nel ruolo della prima punta. Per tale motivo l’allenatore spera che Gervinho e Kulusevski possano rendere al massimo.