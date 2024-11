Parma Atalanta, la solidarietà della società nerazzurra con i tifosi per le restrizioni della trasferta

Parma Atalanta, la solidarietà della società bergamasca sulle restrizioni nei confronti dei tifosi nerazzurri per la trasferta del Tardini

Viste le restrizioni riscontrate per la trasferta Parma Atalanta ai danni dei tifosi nerazzurri (obbligo Dea Card su tutti), la società orobica ha voluto esprimere il suo comunicato ufficiale di vicinanza ai sostenitori bergamaschi.

IL COMUNICATO

Nel massimo rispetto delle regole e delle istituzioni chiamate a decidere, verso le quali il Club ha sempre dimostrato responsabile adesione, Atalanta BC non può che esprimere il proprio rammarico per la mancata possibilità di assistere per tutta la tifoseria alla partita in programma allo stadio Tardini di Parma il prossimo 23 novembre.

La Società si adopererà, come sempre fatto, per un dialogo costruttivo sul tema finalizzato a supportare il rispettoso confronto con le istituzioni.