Parma Cagliari, Nicola: «Ecco la SITUAZIONE infortunati»

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa della sfida di lunedì sera contro il Parma in trasferta. Le sue parole:

INFORTUNATI E TRE SCONFITTE – «Per gli infortunati abbiamo Wieteska, Pavoletti, Lapadula e Jankto che non faranno parte della partita, contiamo il recupero la prossima settimana, Prati si è allenato con noi e viene a Parma. Siamo una squadra che deve salvarsi, si è fatto un calcolo delle sconfitte che arriveranno ma non ci concentriamo su questo. Il ritiro è stato per crescere e vogliamo crescere, continuiamo a lavorare»

COPPA ITALIA – «Abbiamo due moduli per stare in campo, anche la resa dei giocatori è stata importante. Abbiamo la voglia di attaccare e difendere con coraggio, qualcuno è più esterno che seconda punta mentre altri giocano meglio a 2 rispetto che a 3 a centrocampo»