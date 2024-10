Parma Cagliari, Nicola: «Vi spiego la DECISIONE del RITIRO»

Davide Nicola è intervenuto poco prima della partita della sfida tra il suo Cagliari e il Parma all’Ennio Tardini

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato prima della sfida tra Parma e i rossoblu, valida per la sesta giornata di campionato, ai microfoni di Dazn.

RITIRO – «Il ritiro è stato deciso per sfruttare un tempo che non abbiamo avuto inizialmente. Dobbiamo esprimere un certo tipo di calcio, offendere con coraggio e difenderci con attenzione. Bisogna avere pazienza per raccogliere i frutti»

FISIONOMIA – «Abbiamo una fisionomia precisa, possiamo giocare a tre o a quattro, a seconda di chi è l’avversario. A noi piace aggredire. Bisogna portare un numero di giocatori sulla linea difensiva dell’avversario»