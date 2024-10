Parma Cagliari, Zortea: «Siamo una squadra che NON MOLLA MAI»

Nadir Zortea ha aperto le marcature nel match vinto dal Cagliari contro il Parma per 3-2. Ecco le sue parole

Nadir Zortea, esterno del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il match contro il Parma, vinto 3-2. L’ex Frosinone ha segnato la rete del momentaneo 1-0 su cross di Zito Luvumbo.

CAGLIARI – «La svolta in termini di vittorie è arirvata, era giusto per il lavoro che facciamo, il morale continua ad essere buono, eravamo fiduciosi siamo venuti per vincere»

GOL – «Tante volte succede che per un periodo non capitalizzi quanto creato, prima o poi doveva girare e oggi siamo stati bravi a trasformare di più il lavoro prodotto. Dedico la mia rete a mia nipotina e alla mia famiglia»

VITTORIA – «Il gol del 3-2 dimostra che siamo una squadra che non molla mai, abbiamo anche questa qualità, dobbiamo continuare così»