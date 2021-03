Parma, D’Aversa: «Giocato alla pari con l’Inter. Pellè? una forzatura»

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro l’Inter.

PRESTAZIONE – «Abbiamo finito la partita nella loro metà campo, il Parma non ha sfigurato contro la prima in classifica. C’è rammarico per i due gol subiti. Lo sforzo non è bastato per portare a casa punti. Forse ci manca il senso del pericolo, alcune scelte difensive sono state sbagliate».

SALVEZZA – «Il fatto di aver giocato alla pari con l’Inter deve dare consapevolezza alla squadra di avere le capacità di fare bene. Non sarà semplice, ma giocheremo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita di campionato per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo quest’obbligo».

PELLÈ – «È stato determinante non averli. Non ha ancora la condizione fisica ottimale, anche se l’impegno c’è stato. Ho forzato il suo ingresso perché avrei voluto recuperare la partita».