Parma Empoli, Delprato: «Vogliamo migliorare. Cominceremo da oggi»

Parma Empoli, le dichiarazioni del giocatore crociato Enrico Delprato in vista del match di oggi allo stadio Tardini

Ai microfoni di DAZN, il giocatore Enrico Delprato ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Parma Empoli di Serie A.

LE PAROLE – «Lavoriamo tutti i giorni con il mister per colmare le pecche che abbiamo e che abbiamo evidenziato nelle precedenti giornate. L’equilibrio fa sempre la differenza, oggi c’è la consapevolezza che affrontiamo un avversario molto organizzato in entrambe le fasi. Occorrerà una prova da squadra vera per portare a casa l’intera posta in palio, occorre collaborazione tra i vari reparti altrimenti faremo fatica».