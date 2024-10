Parma Empoli, gioventù e freschezza al Tardini

Due squadre molto belle da vedere che apriranno alle 12:30 la domenica di campionato di Serie A

In una domenica con Inter Juventus e Fiorentina Roma sicuramente non è Parma Empoli il match che spicca, ma non per questo si tratta di una partita da snobbare. All’ora di pranzo, presso lo stadio Tardini, scenderanno in campo le squadre di Pecchia e D’Aversa.

Due squadre molto giovani con individualità interessanti sono diverse tra loro. Il Parma è più offensiva, l’Empoli predilige la solidità difensiva e per questo la sfida delle 12:30 potrebbe regalare spunti, come annunciato da La Gazzetta dello Sport.

In casa crociata, Bernabé è pronto a prendersi il centrocampo con fantasia mentre Sohm darà maggior stabilità e quantità in mediana. I toscani rispondono con l’attenta cura nei dettagli difensivi di Goglichidze e l’estro di Anjorin, ma i protagonisti sono molti di più.