Parma, Krause: «La Serie A può tornare il secondo miglior campionato d’Europa»

Kyle Krause ha parlato dell’evoluzione e dello sviluppo della Serie A

Kyle Krause, presidente del Parma, in una intervista al Financial Times ha parlato dello sviluppo e dell’evoluzione della Serie A.

«La Serie A era considerata il primo campionato per club al mondo. Ora è terza o forse quarta. Ma possiamo tornare secondi in poco tempo. Non primi solo perché la Premier League può avvalersi di un linguaggio universale, l’inglese. Ma il tempo ci dirà dove potremo arrivare. Sto lavorando sul mio italiano, ma per il tempo che dedico e dedicherò al Parma, il mio livello di italiano non è ancora sufficiente. Quando cammino per strada per Parma, la gente mi riconosce, mi chiamano “presidente”, chiedono di farsi una foto con me».