Parma Lazio, Cornelius dal 1′: il danese vuole provarci

Parma Lazio si avvicina, i ducali devono assolutamente cancellare le 3 sconfitte su 3 rimediate con i biancazzurri

Cornelius vuole esserci. L’attaccante del Parma, rientrato ieri in gruppo, sta facendo di tutto pur di scendere in campo contro la Lazio, in un match importantissimo.

Il danese scalpita e – come riportato dal Corriere dello Sport – proverà a partire sin dal primo minuto. Sono rientrati in gruppo anche Gagliolo, Karamoh, Scozzarella e Kulusevski, oggi D’Aversa cercherà di capire chi schierare dal primo minuto di gioco.