Allo stadio Tardini, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Tardini”, Parma e Lazio si sono affrontate nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. Vittoria per i biancocelesti, con i gol che sono arrivati nella ripresa: prima Luis Alberto e poi Caicedo hanno confezionato il successo per la squadra di Inzaghi. Buon Parma nel primo tempo ma c’è ancora tanto lavoro da fare per il rientrante D’Aversa.

Sintesi Parma Lazio 0-2 MOVIOLA

9′ Occasione Sohm – Bella azione del Parma. Un rimpallo favorisce Sohm che conclude dall’interno dell’area ma calcia alto.

16′ Occasione Caicedo – La Lazio con tre passaggi arriva in area di rigore. Immobile serve Caicedo che controlla e calcia, sfiorando la rete.

26′ Occasione Cornelius – Colpo di testa in avvitamento del centravanti del Parma, grande parata di Reina. Poi Sohm per Gervinho, conclusione respinta dalla difesa laziale.

29′ Colpo di testa Milinkovic – Tentativo di testa del serbo, parata senza affanni per Sepe.

30′ Occasione Caicedo – Recupero palla della Lazio, Luis Alberto serve Caicedo che entra in area e calcia ma Sepe è reattivo e salva i suoi.

32′ Contropiede Marusic – Ripartenza laziale orchestrata da Luis Alberto, Marusic riceve e calcia col mancino da posizione defilata, Sepe controlla.

37′ Occasione Immobile – Dopo tre tiri rimpallati dalla difesa del Parma, sul prosieguo dell’azione, conclusione velenosa di Immobile da fuori area che per poco non sorprende Sepe.

44′ Occasione Caicedo – Gran cross di Lazzari e colpo di testa di Caicedo con la palla che termina sul fondo.

50′ Occasione Immobile – Scattato sulla linea del fuorigioco, l’attaccante laziale ha scartato Sepe e ha calciato da posizione defilata trovando l’esterno della rete.

54′ Occasione Acerbi – Sepe sbaglia l’uscita, un rimpallo favorisce Acerbi che con la punta tenta la zampata ma sfiora soltanto il gol. La porta era vuota.

55′ Gol Luis Alberto – Lazzari anticipa Kurtic, dialoga con Milinkovic e serve Luis Alberto a rimorchio, piattone destro preciso e chirurgico dello spagnolo e 0-1 per la Lazio.

60′ Occasione Luis Alberto – Preme la Lazio. Gran palla di Immobile per Luis Alberto che prende la mira dall’interno dell’area e manda incredibilmente a lato.

67′ Gol di Caicedo – Bella manovra della Lazio. Negli ultimi metri triangolo Milinkovic-Immobile-Milinkovic con il serbo che con l’esterno serve Caicedo che fa gol a porta vuota.

80′ Occasione Pereira – L’ex Manchester non ci pensa su e prova a sorprendere Sepe con una conclusione radente dai 25 metri che fa la barba al palo.

Migliore in campo: Reina al termine del primo tempo PAGELLE

Parma Lazio 0-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 55′ Luis Alberto, 67′ Caicedo (L)

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio (46′ G. Ricci), Bruno Alves, Valenti (34′ Balogh); Hernani, Brugman (63′ Inglese), Kurtic; Sohm (75′ Mihaila), Cornelius, Gervinho. A disp.: Colombi, Rinaldi, Pezzella, Dezi, Camara, Cyprien, Brunetta, Sprocati. All.: D’Aversa

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari (84′ Patric), Milinkovic, Leiva (70′ Cataldi), Luis Alberto (64′ Akpa Akpro), Marusic (84′ Anderson); Immobile, Caicedo (70′ Pereira). A disp.: Alia, Furlanetto, Hoedt, Armini, Parolo, Escalante, Muriqi, Moro. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino

NOTE: AMMONITI: Busi, Brugman, Hernani, Balogh (P); Akpa Akpro (L)