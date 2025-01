Man Parma, i crociati alzano il prezzo sull’attaccante. Quella valutazione potrebbe ribaltare le carte in tavola

Man Parma, i crociati hanno alzato ulteriormente il prezzo per l’attaccante impedendo alla concorrenza di comprare il ragazzo già in quel di gennaio

Dennis Man sta facendo una grande stagione in Emilia, e per il calciomercato Parma si tratta di una situazione molto importante dove sarà necessario alzare il muro: al di là di quello che potrebbe accadere in estate dove ci sarà qualche trattativa.

Secondo quanto riportato da Parma Live, Man è valutato 20 milioni di euro con l’obiettivo di scatenare l’asta in estate, ma di chiudere qualsiasi porta per gennaio.