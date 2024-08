VOTI Parma Milan: meno male che PAVLOVIC c’è, un grande ACQUISTO. Tutte le cose che LEAO dovrebbe fare e non fa. CALABRIA parte male e non si riprende più

Parma Milan e quei giocatori rossoneri che ieri sera si sono salvati nonostante la vera e propria disfatta milanista

Chi si salva nel Milan che ha perso al Tardini? E chi, al contrario, deve davvero preoccupare per il rendimento negativo? Ecco migliori e peggiori secondo La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera.

PAVLOVIC – Nonostante la sconfitta, Gazzetta gli assegna addirittura un 7,5: «Gioca quasi da solo e regge il Milan sulle sue spalle. Sfiora il gol di testa, ne evita un paio del Parma che sembravano fatti. Aspettiamo conferme, ma al debutto ricorda Stam». La pensa ugualmente il Corriere. Il neo acquisto è il migliore, ma non si va oltre un 6,5: «Se il Milan resta in partita fino alla fine, è merito suo. Risultato a parte, debutto notevole. Ha anticipo e nervi saldi. Al Milan serviva uno così».

LEAO – Voto 4 dal quotidiano sportivo: «Fa l’assist? Per favore… Dovrebbe trascinare il Milan, invece ciondola. Dovrebbe segnare, invece non prende la porta e apre il 2-1 del Parma con un lancio assurdo. Dovrebbe, dovrebbe…».

CALABRIA – Per il Corriere ci sono diversi 4,5 e non Leao, mezzo gradino più su. Eleggiamo Calabria a simbolo della sconfitta: «Avvio choc. Non si riprende più».