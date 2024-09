Parma, arriva la nuova partnership per i crociati

Ci sono grandissime novità in casa Parma con una nuova partnership con zondacrypto. I dettagli

Il Parma ha annunciato la partnership con zondacrypto. L’exchange di crypto ha tra i suoi brand ambassador l’ex Juventus Giorgio Chiellini oltre ad essere gia sponsor di Juventus, Atalanta e del Giro d’Italia.

PARMA – «zondacrypto, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute dell’Europa centrale e dell’est, diventa Official Crypto Exchange Partner del Parma Calcio, per la stagione in corso 2024/2025. La partnership è stata annunciata nella conferenza stampa di giovedì 12 settembre alle ore 11.30 presso lo stadio “Ennio Tardini” di Parma, alla presenza di Luca Martines – Managing Director Corporate Parma Calcio, Przemysław Kral – CEO zondacrypto e Karolina Gwozdz – Chief Legal Officer zondacrypto. Il nuovo sponsor sarà visibile sui kit di allenamento (Training Sponsor) del Parma Calcio, consolidando la presenza del marchio di criptovalute nel calcio italiano»