Krause, presidente del Parma, ha commentato così la promozione al Festival della Serie A.

«Questa promozione è un’emozione grandissima. Sapevo che i giocatori e mister Pecchia erano focalizzati a pieno sull’obiettivo. Questa stagione è il risultato di anni di lavoro intenso e credo che questo si sia notato. Il mio gol preferito di questa stagione è quello di Bonny contro il Bari, quello che di fatto ci ha consentito di ottenere la promozione. Mi rendo conto che la mia posizione in qualità di presidente è quella di portare avanti questa tipologia di sogni, in nome della città e dei tifosi del Parma, che sono stati sempre molto calorosi con me, sia nei momenti più belli che in quelli più difficili. Per questo sono davvero felice di avergli potuto restituire qualcosa con questo risultato»