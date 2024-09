Parma, si AVVICINA la sfida contro l’Udinese: pronto l’ESORDIO in Serie A per Chichizola, Hernani verso il RIENTRO. Le ULTIMISSIME

Secondo quanto riportato del Corriere dello Sport il Parma prepara la sfida contro l’Udinese dopo la sosta Nazionali. Il quotidiano, si è concentrato sull’esordio di Chichizola: il portiere è infatti pronto a esordire in Serie A e tra nove giorni ci sarà da sostituire il titolare Suzuki, espulso nell’ultimo match. Dopo la tanta Serie B, in carriera Chichizola ha giocato con Spezia e Perugia prima del biennio col Parma. Non solo però, perchè, il portiere argentino ha avuto una doppia esperienza in Liga con Las Palmas e Getafe.

Il quotidiano ha fatto poi anche il punto sugli altri infortunati: Valeri che, dopo i problemi all’adduttore, ha cominciato il percorso riabilitativo. Contro l’Udinese ci saranno Coulibaly e Delprato. Ancora da valutare invece la situazione di Hernani, sul quale però c’è ottimismo. Infine Balogh, invece, che è totalmente arruolabile dopo i fastidi muscolari contro avuti contro il Napoli.