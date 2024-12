Parolo sull’Inter: «Inzaghi ha rischiato su quell’aspetto. Trovo i nerazzurri abbastanza stanchi»

Parolo ha parlato dell’Inter a 360 gradi, commentando anche le parole di Cardinale. Ecco le dichiarazioni dell’ex Lazio

Marco Parolo ha parlato di Inter negli studi di Dazn, commentando le parole di Cardinale e facendo il punto della situazione. Ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Lazio:

LE PAROLE – «Ho visto l’Inter un po’ stanca. Inzaghi sapeva che era importante vincere questa partita, ha fatto fare quasi tutta la partita ai titolari, Frattesi e Taremi entrano all’88’. Ha rischiato qualcosa, il Como ha provato a giocare ma l’Inter è forte. E’ emblematica la forza dell’Inter che gestisce, sa quando deve andare a colpire, ha le palle inattive, può inventarti il pericolo da un momento all’altro. Per me l’Inter deve provare ad andare nelle prime otto in Champions, poi sappiamo che contano anche i sorteggi. Se non hai infortuni e la condizione è questa, l’Inter ha l’obbligo di andare avanti. I dirigenti del Milan escono con dichiarazioni abbastanza forti dopo che hanno avuto una grossa contestazione dalla Sud, con parole anche pesanti, attaccando l’Inter e rivendicando le scelte di mercato, l’allontanamento di Maldini. Mi sembra una forzatura».