Pasalic: «La vera Atalanta è quella del primo tempo contro la Roma»

Il giocatore croato dell’Atalanta Mario Pasalic, ha parlato del momento di difficoltà della squadra e del suo futuro

Il centrocampista dell’Atalanta, Mario Pasalic, si prepara ad affrontare il Milan, la sua ex squadra che lo ha portato in Italia nel 2016. Il giocatore croato, oggetto del desiderio di diverse società durante lo scorso mercato tra cui anche la Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Pasalic ha iniziato le sue dichiarazioni proprio dal suo passato rossonero: «Non sono rimasto al Milan perché la società cambio gestione e cambiò anche il mio destino. Ho pure pensato che il Diavolo poteva essere la squadra giusta per me». Sulla sua carriera ricca di prestiti e di cambi di maglia, il giocatore ha spiegato: «Vorrei una squadra dove restare almeno per 2-3 anni, per capire chi sono come giocatore. Se non sarà il Chelsea (che ne detiene attualmente il cartellino) spero sarà l’Atalanta.

Pasalic in seguito ha voluto commentare l’andamento della squadra che sino ad ora sembra un po’ appannata: «La vera Atalanta è quella del primo tempo contro la Roma, non esiste che ce lo siamo dimenticati. Giocare l’Europa mi aveva spinto a venire qui, ma dobbiamo guardare avanti anche dopo l’eliminazione». Infine sul suo futuro: «Io oggi non mi sento un giocatore da top club e devo capire se posso esserlo. Mi serve una squadra dove stare. Magari tornerò a Londra, magari si capirà che la mia grande squadra è l’Atalanta: vorrà dire che comunque non avrò sbagliato scelta».