Pasalic dice grazie all’Atalanta: «In questi momenti duri per tutti non è facile investire»

Mario Pasalic ha parlato sul sito ufficiale dell’Atalanta dopo che il club orobico l’ha acquistato a titolo definitivo. Queste le parole del centrocampista croato.

RISCATTO – «Sono molto contento, già al mio arrivo avevo capito che Atalanta e Bergamo sono speciali. E’ la prima volta per me che resto in un posto per più d’una stagione. Ringrazio la società per la fiducia: in questi momenti duri per tutti non è facile investire. Ora vediamo di ridare il sorriso al popolo atalantino. E’ stato un brutto periodo, soprattutto per Bergamo: le soddisfazioni sportive sono qualcosa che dobbiamo alla città».

STAGIONE – «Giocare ogni tre o quattro giorni è dura per tutti: siamo quarti, dobbiamo difendere la posizione. Quando sarà finita, penseremo alla Champions League. La squadra è forte e il mister è bravo, sono contento di poter essere qua ancora. Qui, ho fatto gol importanti, quello più pesante è stato quello del pareggio col Manchester City in Champions League».