Ascolta la versione audio dell'articolo

Pasquale Bruno stronca Vlahovic: «Non è un fenomeno, ignoratelo». Le parole dell’ex difensore

Intervenuto ai microfoni sulle pagine de La Nazione, l’ex difensore Pasquale Bruno ha parlato così in vista della sfida tra Fiorentina e Juventus. Di seguito le sue parole.

PASQUALE BRUNO – «Ai tifosi della Fiorentina darei volentieri questo consiglio: ignoratelo. Niente fischi, niente contestazioni e tanta indifferenza. Vlahovic, come ogni calciatore che indossa la maglia viola passa, mentre la Fiorentina resta. Guardate che Vlahovic è un giocatore interessante ma non un fenomeno. E’ uno che ha segnato tanto in Italia ma sarei davvero curioso di vederlo in Premier e lì mi sa che avrebbe qualche problemino in più. Per me, insomma, lui non è come Batistuta che ogni volta che metteva la gamba faceva gol. Contro chiunque, contro qualsiasi difensore».