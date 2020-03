Pasquali (speaker Lazio): «Ecco quale è la rete più bella di Immobile»

Francesco Pasquali, speaker ufficiale della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazionews24 della stagione dei biancocelesti

Lo speaker ufficiale della Lazio, Francesco Pasquali, ha parlato ai microfoni di Lazionews24.com commentando la stagione dei biancocelesti.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24

GOL IMMOBILE – «Per me tutte le partite di questa stagione hanno rappresentato un momento importante emotivamente parlando. Anche la partita di Coppa Italia contro la Cremonese, con pochi intimi sugli spalti, ha comunque rappresentato un passaggio importante nella nostra stagione. E’ chiaro che i match contro l’Inter, la Juventus ed il Napoli sono stati meravigliosi. Però Immobile che negli ultimi minuti di Lazio-Napoli va a prendersi quel pallone, ci crede fino in fondo, spera che Ospina commetta l’errore e segna il gol della vittoria, mi ha riempito di enorme gioia. Quel gol mi è rimasto impresso perché in altri tempi non sarebbe arrivato e non avremmo nemmeno pareggiato la gara. Quest’anno abbiamo dimostrato di essere due gradini sopra le altre (Juventus ed Inter ndr) anche grazie alla caparbietà che ci ha permesso di non perdere partite del genere».