Pato e il suo possibile ritorno Milan: un amore senza fine

L’ex attaccante rossonero Pato, attualmente in forza al Tianjin, non esclude un clamoroso ritorno al Milan

Intervistato al Corriere dello Sport, Pato ha parlato a tutto tondo del prossimo derby e soprattutto del suo Milan, a cui è rimasto fortemente legato anche dopo il suo addio: «Ho ricevuto proposte da alcune squadre di Serie A e altri campionati europei, vedremo a fine anno. Sono molto contento per il ritorno di Leonardo e Maldini, anche per i tifosi che avevano bisogno di ritrovare figure così. Con Leo ci siamo sentiti alcune volte, ci sono state delle battute riguardo un mio possibile ritorno in rossonero. Io ho ancora un anno di contratto in Cina, vedremo cosa succederà».