Le parole di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, sulla sfida tra Juventus e Sporting Lisbona di Europa League

Paulo Sousa ha parlato a Record del quarto di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona.

PAROLE – «In tutta sincerità, credo che lo Sporting passerà. Chi elimina l’Arsenal, leader distaccato della Premier League, una squadra altamente motivata, che gioca al limite dell’intensità ed è piena di grandi giocatori, non può temere la Juventus. Inoltre, è in grado di eliminare qualsiasi avversario in Europa League. Non è parlare per parlare, credo che sia comunque così. La squadra ha solo bisogno di non perdere la lotta di centrocampo, di fronte a un avversario con le linee molto corte e la disponibilità per azioni rapide di avvicinamento alla porta».

CONTINUA SU JUVENEWS24