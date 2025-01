Pavard: «Inter, bisogna avere questa mentalità! Noi vogliamo raggiungere quell’obiettivo»

Le parole del difensore nerazzurro Pavard in vista del prossimo match di Champions League dell’Inter. Ecco le dichiarazioni

Giornata di vigilia per l’Inter che affronterà il Monaco di Hutter, nella gara valida per l’ottava giornata della Champions League. Ecco le dichiarazioni di Pavard ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE- «La mentalità è quella di vincere, domani ci sarà una bella atmosfera allo stadio. Il Monaco ha fatto buoni risultati in Europa, ma faremo di tutto per vincere: siamo pronti. Giochiamo a calcio per vincere i trofei, tutti hanno la mia mentalità. Lo scudetto è molto importante, la Champions è un obiettivo del club. Vediamo come andrà domani, poi ne parleremo»