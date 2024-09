Pedro Mendes: «MODENA, poche gare e saremo al TOP. Voglio solo fare GOL ma non mi interessa quanti. BISOLI è ok, in ATTACCO abbiamo tante soluzioni»

Le parole di Pedro Mendes, attaccante portoghese del Modena: «Contro il Cesena abbiamo mostrato il nostro valore»

In Italia ha segnato 17 gol in due stagioni ad Ascoli. Adesso gioca nel Modena e il portoghese Pedro Mendes vuole continuare a crescere. Ecco la sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

IL VERO MODENA SI É VISTO A CESENA – «Sì. È stata una partita bella, cattiva. È venuto fuori il nostro gioco, anche se siamo ancora al lavoro per migliorare fisico, atteggiamento, affiatamento».

QUANTE GARE SERVONO PER ARRIVARE AL TOP – «Abbiamo strutture fisiche importanti, ci serve più tempo. Ma magari ne basteranno 4 o 5».

L’INTESA CON CASO – «Davanti Bisoli ci dà la libertà ci cercarci, di cambiare posizione, di variare. Aspettavo i suoi cross e al secondo tentativo è arrivato l’assist per il mio gol. In attacco siamo in tanti, ci sono anche Palumbo, Abiuso, Defrel, Gliozzi, possiamo fare cose diverse».

FARA’ GOL A MODENA COME NELL’ASCOLI – «Non sto a vedere le percentuali, voglio solo fare gol e inseguire l’obiettivo. Ad Ascoli giocavamo in modo diverso, davanti ero solo, tiravo le punizioni e i rigori».

I RIGORI LI TIRA PALUMBO – «Sì, già l’anno scorso lo faceva lui. Ma se avrò voglia di fare gol, se mi servirà per prendere fiducia, per lui non sarà un problema cedermi l’occasione».

QUANDO SI CONOSCERANNO LE FAVORITE PER LA A – «Dieci partite prima della fine del campionato, forse anche 5»