Rabiot e il RINNOVO di contratto con la Juve. La RIVELAZIONE di Alfredo Pedullà sul centrocampista

Alfredo Pedullà ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot con la Juve e di quello che sarà il suo FUTURO

Il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot con la Juve.

PAROLE – «Partiamo dal più attenzionato, dal più discusso: Adrien Rabiot. Io devo fare un riepilogo delle puntate precedenti. Vi ho detto sempre che le sue dichiarazioni di qualche giorno fa, di 10 giorni fa, non mi ricordo esattamente, sono state dichiarazioni non attendibili. Lo dico con rispetto nei suoi riguardi. Quando lui dice: ‘aspetto ancora una proposta’, la proposta c’è stata. Quindi non è vero che lui aspetta, il problema è che manca il resto, ciò che lui vorrebbe e che vorrebbe soprattutto la mamma Veronique, l’agente che vorrebbe un assegno di buona entrata o di buona uscita».