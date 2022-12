Pelè, parla la figlia: «Mio padre non è in fin di vita»

Kely Nascimento, la figlia di Pelé torna a tranquillizzare tutti sulle condizioni di salute del padre, ricoverato a San Paolo

Kely Nascimento, la figlia di Pelé torna a parlare delle condizioni di salute del padre. Di seguito le sue parole in un’intervista televisiva al programma Fantastico del canale Globo.

«É malato, è anziano, ma al momento è ricoverato in ospedale per un’infezione polmonare. E quando starà meglio, tornerà a casa. Non sta dicendo addio in ospedale».