Pelè, stabili le condizioni di O Rey: «Sono ancora forte»

Pelè sul suo profilo Instagram tranquillizza i tifosi sulle sue condizioni di salute: «voglio mantenere tutti calmi e positivi»

Pelé ha voluto rassicurare tutti con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram sulle proprie condizioni di salute.

«Amici miei, voglio mantenere tutti calmi e positivi. Sono forte, con molta speranza e seguo il mio trattamento come al solito. Voglio ringraziare tutto il team medico e infermieristico per tutte le cure che ho ricevuto.

Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d’amore che ricevo da te in tutto il mondo mi mantiene pieno di energia. E guarda anche il Brasile ai Mondiali!

Grazie mille per tutto».

Questo invece il bollettino dell’ospedale Einstein di San Paolo.

«Pelé è ancora in cura e il suo stato di salute rimane stabile. Ha avuto una buona risposta alle cure per le infezioni respiratorie e non è peggiorato nelle ultime 24 ore»