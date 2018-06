La Roma vuole blindare Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, cercato dalla Juve, è destinato a restare. Pronto il rinnovo

La Juventus avrebbe fatto carte false per avere Lorenzo Pellegrini ma, almeno per un anno, dovrà mettersi l’anima in pace. Il centrocampista classe ’96, tornato alla Roma dopo due anni al Sassuolo, ha una clausola variabile, che cambia in base alle presenze. Quest’anno la clausola si è attestata attorno ai 30 milioni di euro e la Juve sarebbe disposta a versare la somma nelle casse del club giallorosso ma il giocatore, a differenza di quanto accaduto due anni fa con Pjanic, almeno per il momento, non ha intenzione di andare via da Roma.

Il progetto della Roma di Monchi e Di Francesco è ambizioso e Lorenzo Pellegrini è uno degli elementi ritenuti fondamentali in vista della prossima stagione. La Roma ha scommesso sul centrocampista e secondo le indiscrezioni raccolte da www.calcionews24.com, ci sono stati i primi contatti tra il ds Monchi e l’agente Pocetta per il rinnovo del contratto. Al momento il prolungamento non è una priorità ma nelle prossime settimane, una volta sistemate le questioni più urgenti, partiranno le trattative per il rinnovo del giocatore. La Roma punta ad eliminare la clausola di rescissione.