Una notte da re per Pellegrini: il capitano della Roma si prende il derby dopo mesi difficili, le pagelle

Le pagelle di Lorenzo Pellegrini nella vittoria della Roma contro la Lazio: il capitano giallorosso protagonista del derby con una gran rete

La speranza ora della Roma è che ci sia un Pellegrini prima e dopo il Derby. Il capitano giallorosso ha vissuto mesi difficili come tutta la squadra, ma proprio il suo ruolo e la fascia al braccio lo hanno messo nel mirino della critica più feroce del popolo romanista, tanto che lo stesso Ranieri ha più volte indicato la sua mancanza di sicurezza e serenità come un campanello d’allarme. Ma ieri sera dopo il gran gol con cui ha aperto la sfida contro la Lazio e la sua uscita dal campo ad indicarsi lo stemma sulla maglia, fanno sperare in un girone di ritorno con tutta un’altra musica. Di seguito le sue parole.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «Ha il cuore smaltato di giallorosso, il gol è un gioiellino dove manda gambe all’aria tre avversari. Poi si sacrifica in fase difensiva».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «L’Epifania della Roma. Al minuto 10, lui che di ruolo fa il 10, si manifesta il campione perduto. E’ un gol davvero trascendentale, il suo terzo nel derby, che riapre una storia arrivata quasi ai titoli di coda. Nessuno l’aspettava più: tranne Ranieri, naturalmente. Provedel gli nega la doppietta nella ripresa. Esce ammaccato e sfinito, toccandosi la maglia all’altezza del cuore, ricambiando significativamente gli applausi ritrovati dei tifosi».

TUTTOSPORT 7.5 – «Ranieri gli dà fiducia e lui lo ripaga con il gol che apre la partita e con una prestazione che riconsegna alla Roma il suo capitano».

IL MESSAGGERO 8 – «Una notte così è difficile trovarla anche nelle più belle favole con il lieto fine. Il gol, di una bellezza rara, per preparazione e conclusione, passa in secondo piano rispetto agli occhi di Lorenzo quando vede la palla entrare. Chissà che gli è passato per la testa. Si emoziona e fa emozionare tanta gente che nonostante stesse giocando male da tempo non gli ha mai voltato le spalle».

CORRIERE DELLA SERA 7.5 – «Un gol dopo 10 minuti nel derby dopo la prestazione di San Siro basta e avanza. Ma ci mette tanto altro. Dimostrando che la sua avventura in giallorossa va riscritta».

REPUBBLICA 8 – «Scaraventa sotto l’incrocio dei pali mesi di sofferenze. E si commuove. Adesso per lui può iniziare un’altra stagione. Alla Roma».