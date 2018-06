Pellegrini tentato dalla Juve: ecco la sua decisione definitiva

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha una clausola da 30 milioni ma non si muoverà dalla Capitale: le ultimissime

La Juventus continua a seguire Lorenzo Pellegrini. I bianconeri hanno messo gli occhi su Aleksandr Golovin, centrocampista del CSKA Mosca, ma battono anche la pista italiana. Il centrocampista classe ’96 della Roma piace da diverso tempo alla dirigenza bianconera che vorrebbe strappare il giocatore alla Roma, approfittando della clausola di rescissione da circa 30 milioni di euro inserita nell’accordo con il calciatore (la clausola è stata stabilita dalle presenze in campo del giocatore nell’ultima stagione, quella appena conclusa).

La Juventus è in pressing e nei mesi scorsi si è parlato di un presunto accordo con l’agente del centrocampista ma secondo Il Corriere dello Sport, il centrocampista ha deciso di accettare la ‘sfida’ della Roma, per il secondo anno di seguito e non andrà via. L’agente Pocetta lo avrebbe già fatto sapere al direttore sportivo Monchi. Il centrocampista lo scorso anno rifiutò un’offerta economicamente più appagante da parte del Milan per legare nuovamente il suo cordone ombelicale alla Roma, dopo 2 ottimi anni al Sassuolo, e vuole proseguire la sua esperienza nella Capitale insieme a mister Di Francesco. La Juventus è avvisata: Lorenzo Pellegrini ha detto nuovamente sì alla Roma!