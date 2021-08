Pellegrini West Ham, il terzino rifiuta la destinazione inglese: le ultime

Luca Pellegrini vuole rimanere alla Juve. Il terzino avrebbe rifiutato il prestito al West Ham per conquistarsi un posto con Allegri

Luca Pellegrini può rimanere alla Juventus? Secondo quanto appreso da Alfredo Pedullà, il terzino bianconero avrebbe rifiutato il prestito al West Ham per rimanere in bianconero in questa stagione.

La Juve sta comunque lavorando sui colpi in uscita e Luca Pellegrini è uno dei nomi più quotati per lasciare i bianconeri in prestito. La dirigenza cercherà fino all’ultimo di trovare una soluzione per mandare in prestito il terzino.