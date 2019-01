Pellissier duro: «Ci stanno prendendo in giro»

Sergio Pellissier, attaccante del Chievo Verona, ha parlato al termine del primo tempo con la Fiorentina. Parole dure

Il Chievo Verona alza la voce. Proteste dei clivensi per il gol annullato a Giaccherini col Var (Pellissier, sul rinvio di Lafont, aveva un piede sulla linea di porta) e per un rigore non assegnato all’esperto attaccante per un contatto in area con Pezzella. L’attaccante e capitano dei clivensi ha parlato a Dazn al termine della sfida, attaccando Chiffi, arbitro della sfida: «Un gol annullato per un mezzo piede, un palo, un rigore non dato: noi ce la stiamo mettendo tutta per onorare questo campionato ma così sembra di essere presi in giro, è veramente dura».