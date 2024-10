Percassi: «La storia dell’Atalanta parte da lontano. Stadio e Settore Giovanile? Lavoro eccezionale»

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha voluto rilasciare queste dichiarazioni al Festival dello Sport

Al Festival dello Sport a Trento, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi. Ecco le dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb.

LE PAROLE – «La storia dell’Atalanta parte da mio padre prima come giocatore e poi come imprenditore e presidente. Siamo ripartiti anni fa dal settore giovanile, i risultati sono stati straordinari, non ce lo aspettavamo. Noi abbiamo la nostra identità ed è bello essere riconosciuti come modello. Stadio? Nel 2017 lo abbiamo comprato e ora inaugurato, siamo orgogliosi di questo. La fortuna dell’Atalanta ripeto è anche confrontarsi con altre realtà e poi seguire nostre determinate caratteristiche».