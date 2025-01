Percassi: «Ci aspetta una grande sfida, mercato? Siamo coperti su tutta la rosa: se ci sono delle opportunità...» - Calcio News 24

Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, prima del calcio d’inizio della partita contro il Napoli

Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Atalanta Napoli. Di seguito le sue parole

MERCATO – «Ci aspettiamo una sfida d’alta classifica, difficile, ma una grande partita. Sarà bello godersela dagli spalti, vediamo poi cosa succede. Calma sul mercato? Numericamente la squadra è completa, poi cerchiamo di essere sempre attenti alle opportunità: se ci sono le cogliamo, ma le squadra è completa. Spiace per Koussounu, ma è rientrato Scalvini e ora si sta allenando in gruppo anche Scalvini, quindi speriamo di riaverlo nelle prossime settimane in panchina, sapendo quanto è importante per noi».

CALO – «Stiamo giocando con una frequenza molto alta ed è difficile avere sempre il massimo, ma il lavoro fino ad ora è straordinario. Grande merito dei calciatori che stanno comportando in maniera eccellente. Grandi complimenti al mister e lo staff per quanto stanno facendo. Siamo a metà percorso e ci aspettano tante partite: siamo contenti di potercela giocare».

GIOVANI IN UNDER 23 – «In Under 23 ci sono ragazzi che si stanno mettendo in mostra. Siamo contenti per come crescono, poi toccherà al mister decidere quando aggregarli e dare a loro il giusto spazio. Siamo contenti del lavoro che si sta facendo».