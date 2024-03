Percassi su Koopmeiners: «Non ha chiesto di essere ceduto»

Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi sulle parole di Koopmeiners e la sua volontà di essere mandato via

A L’Eco di Bergamo, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha voluto parlare del centrocampista nerazzurro Teun Koopmeiners, e sulle sue dichiarazioni riguardo la volontà di andare via (nel mirino Liverpool e Juve).

«In questo momento l’Atalanta non ha bisogno di vendere. Ad oggi Koopmeiners non è stato ceduto e dall’altra parte il giocatore stesso non ha chiesto di andare via. Prossimi obiettivi tra campionato e coppe? Noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino ad ora, la priorità sarà quella di non avere rimpianti»