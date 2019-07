Perin Benfica, è fatta: sarà uno dei più pagati della storia del club 

Il portiere della Juve, Mattia Perin ha trovato l’accordo col Benfica: sarà uno dei più pagati della storia del club

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ormai ex portiere della Juve, Mattia Perin, dopo l’accordo trovato ieri col Benfica, pochi istanti fa, il suo agente Lucci ha trovato l’accordo con il club per un contratto quinquennale.

Sarà uno dei giocatori più pagati della storia del Benfica. Il portiere si trasferisce in Portogallo per una cifra pari a 15 milioni. Nei prossimi giorni la firma e le visite mediche.