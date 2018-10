Perinetti spiega Piatek: «Ora non ha prezzo ma lo seguono tutte le big»

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato del futuro di bomber Piatek, gioiello del club rossoblù

Krzysztof Piatek è sulla bocca di tutti ed è nel mirino di tutti. Il centravanti del Genoa è la vera rivelazione della stagione e tra gennaio e giugno animerà le pagine dei giornali. Giorgio Perinetti, dirigente del Genoa, ha parlato a Tuttosport, raccontando i segreti del polacco: «Di lui mi ha colpito la serenità. Soprattutto nell’ultimo periodo, dove più o meno tutti i giorni è al centro delle attenzioni mediatiche. E’ maturo, sembra vivere all’interno di una campana di vetro. E’ un ragazzo sano e quadrato, non si fa distrarre da nulla e vive per il prossimo gol. Già dalle prime partite in famiglia ci eravamo accorti della sua concretezza».

Prosegue Perinetti: «E’ partito alla grande ma siamo solo all’inizio. Dopo la sosta ci sarà la Juventus che sarà solo la prima tappa dura di un ciclo di ferro nel quale Piatek si misurerà con ostacoli ancora superiori e siamo curiosi anche noi di verificarlo con un livello di difficoltà maggiore. Bonus per i gol? No, però è normale premiare un giocatore quando fa bene ma questi sono discorsi prematuri. Se risentirà del cambio in panchina? No, ha il gol nel sangue, va solo lasciato tranquillo. La sua dote migliore? Lo smarrimento. Chi lo vuole? Tutte le big di Serie A e anche club tedeschi e spagnoli hanno già preso informazioni ma fino a giugno rimarrà al Genoa. Noi non facciamo il prezzo, dobbiamo ancora misurare i margini di crescita: il prezzo lo faranno la consistenza delle varie offerte e la concorrenza».