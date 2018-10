Perisic vs Suso: il derby si decide sulle fasce

Asamoah vs Suso ma anche Perisic vs Calabria: le chiavi tattiche del derby sono sicuramente le fasce laterali

Sarà un derby difficile, solo per il fatto di essere un derby. Una partita contro un avversario che ha armi per far male, sebbene in questo avvio di stagione abbia evidenziato anche delle lacune sulle quali i due allenatori dovranno lavorare. Tanti i pezzi da 90 in campo: dalle due punte argentine Icardi e Higuain ai rocciosi difensori centrali Romagnoli e Skriniar passando per la sfida “a distanza” tra i pali fra Handanovic e Donnarumma. Il vero duello, tuttavia, che potrà decidere il derby si gioca sulle fasce. Con due protagonisti di tutto rispetto: Ivan Perisic da una parte, Suso dall’altra. L’uno di fronte all’altro, entrambi col compito di innescare i rispettivi centravanti ma tutti e due con le qualità necessarie per candidarsi al ruolo di match-winners alternativi del derby. Nonostante il croato e lo spagnolo arrivino da momenti forma completamente diversi.

Il croato era partita fortissimo. Due gol e altrettanti assist nelle prime tre giornate per poi subire una flessione di rendimento e fisico. Forse le scorie di un Mondiale terminato a luglio inoltrato causano a Perisic ancora qualche problemino facendo diventare l’ex Wolfsburg uno dei giocatori meno brillanti del periodo positivo nerazzurro. Tutt’altra storia per Suso che arriva al derby con due gol ma conditi da ben sei assist in sette partite. Un momento d’oro certificato anche dall’ottima prova con la maglia della Spagna contro il Galles, nella quale l’esterno andaluso ha confermato di essere un giocatore che, al massimo della condizione, è difficilmente marcabile.

L’Inter è una delle vittime preferite di Suso: 3 gol segnati dallo spagnolo che quando vede nerazzurro si accende come un Toro nella corrida. Ha colpito soltanto una volta contro il Milan invece Perisic, ma regalando un pareggio insperato a tempo scaduto, nella prima in panchina di Stefano Pioli. Ma al conteggio vanno necessariamente aggiunti 3 assist, due dei quali per mandare in gol Icardi, come in occasione del 3-2 nerazzurro di un anno fa nel quale il bomber argentino si scatenò con una tripletta. Suso vs Perisic solo un’ala riuscirà a far volare a fine partita la propria squadra.