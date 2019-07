Pescara, vicinissimo Palmiero: trattativa col Napoli agli sgoccioli dopo l’esperienza al Cosenza

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Luca Palmiero sarebbe vicinissimo all’approdo al Pescara. Dopo il prestito al Cosenza del luglio 2017 il futuro del mediano classe 1996 potrebbe essere nella società abruzzese.

Il 23enne di Mugnano di Napoli ha collezionato 64 presenze in Serie C e 27 in Serie B ed il suo cartellino è in mano del Napoli. Ancora non ci sono ulteriori specifiche riguardo l’eventuale prestito, ma sembra che la trattativa tra Pescara e Napoli sia in fase molto avanzata.