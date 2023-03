Pescara, Zeman: «La rosa ha una buona base di partenza poi bisogna cercare di sviluppare qualche concetto»

Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, ha parlato alla vigilia della sfida del campionato di Serie C contro la Juve Stabia

PAROLE – «Il Pescara ha una buona base di partenza poi bisogna cercare di sviluppare qualche concetto. E questo aspetto tocca a me. Non voglio cambiare tanto a livello di formazione perché voglio valutare ancora le caratteristiche dei calciatori. In questi giorni mi hanno dimostrato di avere la voglia di migliorarsi, per me è importante. Se mi sono arrabbiato perché durante le partitelle in allenamento non concludevamo l’azione con un gol? È normale, il gioco è fatto per essere finalizzato. La Juve Stabia è una buona squadra, è stata per la maggior parte del campionato dietro al Pescara al quarto posto».