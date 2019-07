Petrachi presenta Pau Lopez: «Parare a Roma non è facile, ecco in cosa mi ha stupito»

Gianluca Petrachi è al fianco di Pau Lopez per la presentazione del portiere spagnolo alla stampa e ai giornalisti

Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha aperto la conferenza stampa di presentazione del nuovo portiere giallorosso Pau Lopez. Le parole del dirigente in sala stampa.

PAU LOPEZ – «Pau Lopez l’ho seguito personalmente e l’ha scelta di puntare su di lui è di natura tecnica, ma anche di personalità. E’ difficile parare in una piazza come Roma, è molto delicato per qualsiasi portiere, ma a Roma c’è qualche difficoltà in più. La pressione è tanta ed il portiere che sbaglia deve avere personalità, a volte anche i grandi portieri sono andati in difficoltà. Mi ha colpito la personalità ed il coraggio, esce tantissimo ed è bravissimo sulle uscite».