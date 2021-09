Pezzella: «Da una settimana penso alla musichetta della Champions League. Non pensavo di riuscire a raggiungere questo traguardo»

Intervenuto ai microfoni dell’Eco di Bergamo, Giuseppe Pezzella ha parlato così della scelta di vestire la maglia dell’Atalanta e di una settimana particolare, la prossima, in cui esordirà in Champions League.

«Penso da una settimana alla musichetta della Champions: non pensavo di riuscire a raggiungere questo traguardo, ma adesso che sono arrivato a certi livelli farò di tutto per restarci. Ho scelto l’Atalanta perché mi esalta l’idea di giocare con un tecnico come Gasperini, che lavora moltissimo sugli esterni e a livello tecnico. Ho instaurato un ottimo rapporto con lui. So che moltissimi calciatori che sono arrivati qui come promesse o sconosciuti si sono poi affermati ad altissimi livelli».