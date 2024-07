Phil Foden pre Inghilterra Svizzera: «Si prospetta una GRANDE PARTITA. Vogliamo vincere»

Le parole di Phil Foden prima di Inghilterra Svizzera tra ottimismo e voglia di fare bene per strappare la semifinale

Ai microfoni della UEFA, il trequartista dell’Inghilterra Phil Foden ha voluto rilasciare queste dichiarazioni prima del match contro la Svizzera di EURO 2024.

«Sembra un’atmosfera fantastica. Oggi è una grande partita, calcio a eliminazione diretta e si riduce a piccoli margini. Abbiamo lavorato duramente in allenamento su alcune cose e speriamo di poterle mettere in pratica oggi. È sicuramente importante che i giocatori d’attacco mostrino responsabilità in campo. Siamo tutti arrivati ​​a questo torneo in buona forma per i nostri paesi, quindi tocca a noi dare spettacolo».