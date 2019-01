Piatek-day: cominciate le visite mediche – VIDEO

Oggi è il Piatek-day. Tutto fatto tra Genoa e Milan: visite mediche e firma per il centravanti polacco, nuovo attaccante rossonero

E’ tutto pronto: Krzysztof Piatek sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. L’avventura in Italia è stata più che fortunata per il centravanti polacco classe ’95, arrivato in estate al Genoa. Pochi mesi gli son bastati per convincere il Milan a puntare su di lui. I rossoneri, dovendo cedere lo scontento Gonzalo Higuain, hanno fatto di necessità virtù e hanno puntato sulla rivelazione del campionato. Il classe ’95 è vice-capocannoniere del campionato e oggi diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan.

Ieri è stata trovata l’intesa definitiva tra le parti: 35 milioni di euro pagabili in un’unica soluzione. I bonus saranno minimi e legati al posizionamento in classifica che la squadra di Gattuso riuscirà a ottenere a fine campionato. Oggi alle 11 sono iniziate le visite mediche di rito. I test medici sono slittati di un paio d’ore. Successivamente, una volta terminati i test di rito, il bomber polacco si recherà a Casa Milan per la firma del contratto. Il giocatore potrebbe scendere in campo già contro il Napoli, difficilmente partirà dall’inizio.