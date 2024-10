Pier Paolo Mariani, chirurgo: «Ecco cos'è successo a Chiesa»

Il professor Pier Paolo Mariani, chirurgo ortopedico di Villa Stuart, ha fatto diverse operazioni su giocatori di calcio. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato come sia fondamentale lavorare sui tempi di recupero, prendendo come esempio quanto successo con i fratelli Chiesa: «Lorenzo lo abbiamo operato a Villa Stuart. É tornato in campo dopo quattro, cinque mesi. E la sua performance non è cambiata. Il fratello maggiore Federico invece è rientrato dopo dieci mesi. Non è la stessa cosa. La magia di un calciatore professionista è arrivare a una certa performance. Ci mette anni per farlo. E quando ha un infortunio, poi fa più fatica a tornare quello che era prima. L’obiettivo è fare una chirurgia impostata per un ritorno rapido in campo. Gli esempi sono tanti: Aldair, Totti…»