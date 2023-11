Pimenta: «Haaland al Real? Deciderà lui quando sarà pronto»

Le parole di Rafaela Pimenta, agente di Erling Haaland, sul futuro dell’attaccante del Manchester City. I dettagli

Rafaela Pimenta, agente di Erling Haaland, ha parlato a Relevo del futuro dell’attaccante del Manchester City.

PAROLE – «Erling è padrone del suo destino. Non solo oggi, ma tutta la sua vita si svolgono al 100%. Quello che intendo è che dobbiamo mostrare equilibrio. Noi, il club e il giocatore. Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo parlarci in modo che tutti si sentano a proprio agio facendo questa esperienza insieme. Non penso che sia preciso dire che Erling fa quello che vuole. Non è vero. Erling farà sempre ciò che è bene per lui e il suo club, Manchester City. Quando tutti saranno pronti per un cambiamento, ci farà. Non è il tipo di giocatore che dice: ‘Me ne vado, arrivederci, non voglio sapere niente’. Non è così . E questo non accadrà perché il rispetto viene prima di tutto. Se gli sarà concesso, ne darà anche lui. Il rispetto viene da entrambe le parti. Non ho dubbi che anche loro rispetteranno la sua idea. Se un giorno dovesse succedere qualcosa, tutto verrà concordato. Le soluzioni si troveranno sempre. Una clausola? No. Il contratto di Erling è noto al Manchester City, a suo padre, a lui stesso e a me stesso. Real Madrid? Erling è padrone del proprio destino, sempre».