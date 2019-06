Pinamonti Genoa, è fatta! Visite mediche entro sabato: le cifre

È fatta per il passaggio di Andrea Pinamonti dall’Inter al Genoa: visite mediche previste entro sabato. Le cifre

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il passaggio di Andrea Pinamonti dall’Inter al Genoa. Ai nerazzurri andranno 18 milioni di euro più bonus, oltre al gentleman agreement tra i club per un possibile ritorno in nerazzurro in futuro.

Entro sabato sono previste poi le visite mediche e per tale motivo si sta organizzando un volo privato da Santorini, luogo in cui è situato il calciatore in questo momento.